Состоялся телефонный разговор между президентом Украины Володимиром Зеленским и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Об этом Зеленский сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Хочу поблагодарить за мощную поддержку Украины в борьбе с агрессией. В дополнение к уже утвержденной помощи в размере 100 миллионов долларов Япония выделяет еще 100 миллионов долларов, полностью поддерживая жесткие санкции против России. Большое спасибо! Действительно, работает глобальная антивоенная коалиция», — подчеркнул Зеленский.