Воздушные Силы самообороны Японии в ночь на среду поднимали в небо истребители для наблюдения за предположительно, четырьмя российскими самолетами, которые совершили пролет близ японского воздушного пространства. С таким утверждением выступил Объединенный комитет начальников штабов Минобороны Японии, передает ТАСС.

Согласно информации, самолеты пролетели вблизи японского воздушного пространства у северного острова Хоккайдо. На данный момент тип российских самолетов не указывается.

За два последних месяца японские ВВС совершили 165 экстренных вылетов в связи с приближением к воздушному пространству Японии авиации других государств.