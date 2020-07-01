Япония не исключает повторного введения режима ЧС в случае резкого роста числа зараженных

Власти Японии допускают повторное введение режима ЧС в стране в случае резкого роста количества инфицированных коронавирусом. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Если число новых инфицированных, даже несмотря на предпринимаемые нами усилия, начнет резко расти, при самом плохом развитии ситуации есть возможность повторного объявления режима ЧС», — отметил он. В то же время Суга подчеркнул, что в настоящее время необходимости в подобных мерах нет.

По последним данным, общее количество инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess («Даймонд принцесс»), достигло 19 481. Во вторник прирост новых случаев инфицирования по всей стране составил 138 — это самый большой показатель с 4 мая. Число летальных исходов составляет 985. Всего в стране выздоровели порядка 17,2 тыс. человек. 43 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 10,3 млн человек, более 505 тыс. умерли.