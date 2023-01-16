Сегодня Япония и Индия впервые в истории проводят совместные военные учения вблизи Токио.

Как передает # со ссылкой на агентство Kyodo, об этом сообщает Министерство обороны Японии.

В военном ведомстве сообщили, что учения нацелены на укрепление оборонных связей между Японией и Индией в связи с ростом военной мощи Китая в Индийском океане и Тихоокеанском регионе.

К учениям привлечены четыре истребителя Су-30МКИ, два транспортных самолета С-17 и один самолет-заправщик Ил-78, принадлежащие ВВС Индии (HHQ), а также четыре истребителя F-2 и четыре истребителя F-15 ВВС Японии.

Также добавлено, что Индия является пятой страной, с которой Япония провела подобные двусторонние учения после США, Австралии, Великобритании и Германии.