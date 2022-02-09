Япония планирует поставлять в Европу часть своих запасов сжиженного природного газа, так как из-за обострения кризиса вокруг Украины существует угроза европейской энергетической безопасности, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

По данным СМИ, Токио выразил готовность поставлять газ в ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена.

До начала поставок газа на европейский рынок Япония убедится, что топлива хватает на внутреннем рынке для покрытия всех потребностей страны.