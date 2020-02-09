Япония доставит лекарства для 600 человек на борт стоящего на карантине корабля

Японские власти доставят в воскресенье на борт стоящего на карантине в порту Иокагамы круизного лайнера Diamond Princess лекарства для 600 пассажиров, которые принимают их на регулярной основе для профилактики или лечения каких-либо заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

«Мы установили, что на борту находятся 600 человек, кому срочно требуются лекарства. Мы работаем над тем, чтобы в течение воскресенья доставить лекарства нуждающимся», — сказал он в эфире телеканала NHK.(ТАСС)