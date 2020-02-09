Япония доставит лекарства для 600 человек на борт стоящего на карантине корабля

Японские власти доставят в воскресенье на борт стоящего на карантине в порту Иокагамы круизного лайнера Diamond Princess лекарства для 600 пассажиров, которые принимают их на регулярной основе для профилактики или лечения каких-либо заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

«Мы установили, что на борту находятся 600 человек, кому срочно требуются лекарства. Мы работаем над тем, чтобы в течение воскресенья доставить лекарства нуждающимся», — сказал он в эфире телеканала NHK.(ТАСС)

| 2020-02-09T11:31:46+00:00 9 февраля 2020, 15:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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