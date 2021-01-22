Ягуб Махмудов освобожден от должности директора Института истории View Larger Image Ягуб Махмудов освобожден от должности директора Института истории им.Бакиханова НАНА. Информацию АПА подтвердили в НАНА. Редакция| 2021-01-22T18:48:00+04:00 22 января 2021, 19:37| (1 votes, average: 5,00 out of 5)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Ягуб Махмудов: "Ильхам Алиев вошел в историю…Ягуб Махмудов: "Христианские памятники в Карабахе…Человек, предсказавший победу: юбилейное издание…Институт истории НАНА выпустил книгу «Отношения… В рубрике За последние сутки в Азербайджане еще 280 человек пополнили ряды заразившихся коронавирусом Gallery За последние сутки в Азербайджане еще 280 человек пополнили ряды заразившихся коронавирусом 22 января 2021, 18:45 ЦБА опроверг информацию о наличии в обращении банкнот номиналом 500 манатов Gallery ЦБА опроверг информацию о наличии в обращении банкнот номиналом 500 манатов 22 января 2021, 18:33 Против двух террористов воевавших в Карабахе возбуждены уголовные дела Gallery Против двух террористов воевавших в Карабахе возбуждены уголовные дела 22 января 2021, 17:13 Пошлина за нотариальное заверение документов в Азербайджане сокращается втрое Gallery Пошлина за нотариальное заверение документов в Азербайджане сокращается втрое 22 января 2021, 16:41 Завтрашний день в Азербайджане пройдет без осадков Gallery Завтрашний день в Азербайджане пройдет без осадков 22 января 2021, 15:21