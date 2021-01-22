Ягуб Махмудов освобожден от должности директора Института истории

Ягуб Махмудов освобожден от должности директора Института истории им.Бакиханова НАНА.

Информацию АПА подтвердили в НАНА.

| 2021-01-22T18:48:00+04:00 22 января 2021, 19:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
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