WSJ: Трамп собрал $325 млн на свое переизбрание

Действующий президент США Дональд Трамп к концу августа собрал на свое переизбрание $325 млн, при этом у кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена уже собрано $466 млн. Об этом информирует газета Wall Street Journal.

Отмечается, что информацию о средствах кампании Байдена предоставил старший сотрудник штаба, а сведения о Трампе опубликовал в Twitter глава пресс-службы предвыборной кампании американского лидера Тим Мурто.

Ранее финансовое преимущество было на стороне Трампа, он начал собирать деньги на предвыборную кампанию еще в январе 2017 года, и к началу 2020 года у него уже было более $100 млн. А кампания по сбору средств Байдена начала сокращать отставание лишь в апреле текущего года.(Газета.Ru)