По информации источников газеты, принцы избавляются от своих активов за пределами Саудовской Аравии в связи с тем, что наследный принц Мухаммед бен Салман «перекрыл многие из источников денег, которые они использовали для поддержания своих экстраординарных привычек тратить».

Издание пишет, что за последние годы они продали недвижимость, яхты и произведения искусства на сумму более 600 миллионов долларов.

Источники заявляют, что принцам нужны деньги, чтобы платить налоги и за обслуживание собственности, а также оплачивать стоянку самолетов и судов. Также сообщается, что в ряде случаев члены королевской династии мотивированы желанием владеть «менее показными активами», чтобы не привлекать к себе лишнего внимания со стороны наследного принца.