Microsoft тестирует новый дизайн диалогового окна завершения работы в Windows 11, сообщает портал Windows Latest.

В отличие от более старых версий операционных систем Microsoft, Windows 11 все еще находится на стадии доработки. Компания продолжает добавлять новые функции, но система все еще не получила единого дизайн-кода.

Microsoft уже переработала диалоговое окно «Открыть с помощью», которое не менялось со времен Windows 8, и теперь компания рассматривает новые дизайнерские решения для окна завершения работы, которое появляется при нажатии Alt+F4.

Согласно опубликованным скриншотам, Microsoft уберет с нового окна логотип Windows и изображение компьютера. Переработанный интерфейс окна завершения работы получит более упрощенный внешний вид и будет использовать системные цвета.

Обновленное диалоговое окно завершения работы было замечено в Windows 11 под номером сборки 25174. В будущем также ожидается изменение дизайна кнопок и выпадающего меню, чтобы они больше соответствовали современному языку дизайна новой ОС.