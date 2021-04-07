WhatsApp получит долгожданную функцию

Разработчики WhatsApp готовят долгожданную функцию, благодаря которой пользователи мессенджера смогут переносить историю чата между устройствами на платформах iOS и Android. Об этом Lenta.ru сообщает со ссылкой на WABetaInfo.

В редакцию издания попал скриншот бета-версии приложения. На картинке видно, что сервис предлагает пользователю обновить программу, чтобы человек смог перенести историю чата на другое мобильное устройство: с Android на iOS или наоборот.

Официальной информации о том, когда юзеры получат обновление, пока нет. Однако журналисты уточнили, что возможность переносить данные с одного смартфона на другой — это часть масштабного грядущего апдейта, который позволит использовать WhatsApp одновременно на нескольких устройствах.

Ранее в настольной версии мессенджера появилась новая функция, которая позволяет совершать голосовые и видеозвонки. Свежее обновление доступно для владельцев компьютеров на платформах Windows и Mac.

| 2021-04-07T02:02:10+04:00 7 апреля 2021, 08:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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