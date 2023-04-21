Вашингтон предупреждал Киев о том, что украинские войска на удержат город Бахмут и призывал властей Украины оставить населенный пункт.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Пентагона и разведки США, которые, предположительно, попали в социальные сети.

Газета утверждает, что Соединенные Штаты еще в январе заявляли киевским властям, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут в скором времени окружены российскими войсками. В США предполагали, что ВСУ будут окружены в случае, если они не выведут войска в течение февраля, украинские власти проигнорировали эти предупреждения.

Кроме того, в материалах сообщается, что Соединенные Штаты рекомендовала Украине направить против Вооруженных сил Российской Федерации «улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения» — сочетание артиллерии и ракет класса «земля-воздух».