По меньшей мере 17 человек погибли, еще 59 пострадали на западе Ганы в результате взрыва грузовика, перевозившего взрывчатые вещества для одной из шахт, об этом сообщило агентство AFP.

«Была подтверждена гибель 17 человек, еще 59 пострадавшим была оказана помощь», — заявил министр информации Ганы Коджо Оппонг Нкрума.

Ранее ганский новостной портал «График» отметил, что грузовик доставлял взрывчатку на шахту возле поселка Чирано. В районе города Апиате он столкнулся на дороге с мотоциклом. По словам очевидцев, причиной взрыва стало последовавшее после аварии возгорание грузовика.