Взрыв прогремел в жилом здании в центре Бордо

Взрыв прогремел в жилом здании в центральной части города Бордо на юго-западе Франции. Об этом 6 февраля сообщил телеканал ВFM.

Инцидент произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты и городская полиция. Квартал оцеплен.

По словам журналиста из Sud Quest, который находится на месте происшествия, окна нескольких зданий выбиты. По предварительной информации, взрыв связан с утечкой газа. Здание, в котором произошел взрыв, находится под угрозой обрушения.

По информации AFR, три человека ранены, двое числятся пропавшими без вести.

Двумя днями ранее cтало известно о взрыве в гостинице на севере Греции. После взрыва четырехэтажное здание обрушилось (iz.ru)