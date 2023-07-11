Со дня начала функционирования погранично-пропускного пункта «Лачин» на государственной границе с Республикой Армения были созданы надлежащие условия для проезда транспортных средств, принадлежащих Международному Комитету Красного Креста (МККК), через государственную границу. Они пропускались через государственную границу после прохождения в соответствующем порядке пограничного и таможенного контроля.

Как передает АПА, об этом говорится в информации ГПС.

«Однако за минувший период сотрудники Государственной пограничной службы выявили неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих МККК. Так:

01.07.2023 года около 16:41 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан транспортного средства марки «Рено» с номерным знаком 35VX480, управляемого гражданином Армении Артуняном Гариком (паспорт: АТ0573343, дата рождения: 17.06.1976), пограничным нарядом были обнаружены и задержаны 15 незадекларированных мобильных телефонов, спрятанных среди ручной клади.

03.07.2023 года около 15:52 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан транспортного средства марки «УАЗ» с номерным знаком 768UU22, управляемого гражданином Армении Григоряном Врежем (паспорт: AU040291, дата рождения: 12.04.1977), пограничным нарядом были обнаружены и задержаны 115 незадекларированных экранов мобильных телефонов, 10 плат мобильных телефонов, 120 блоков питания для мобильных телефонов, 1 экранный клей, спрятанные среди ручной клади.

05.07.2023 года около 16:10 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан грузового транспортного средства марки «Iveco» с номерным знаком 711FF11, управляемого гражданином Армении Арутюняном Сасуном (паспорт: AU0219416, дата рождения: 26.04.1981), были обнаружены и задержаны 848 пачек сигарет 17 наименований, а также утаенные в запасном топливном баке 320 литров бензина.

05.07.2023 года около 16:54 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан грузового транспортного средства марки «DAF» с номерным знаком 37FF609, управляемого гражданином Армении Мусаэляном Вакифом (паспорт: AU031091, дата рождения 04.12.1959), были обнаружены и задержаны 125 пачек сигарет 5 наименований, а в запасном топливном баке – утаенные 1000 литров бензина.

Несмотря на то, что по официальным каналам МККК было сделано предупреждение об этом, противозаконные деяния повторились, а необходимые шаги по их пресечению не были предприняты.

Использование принадлежащих МККК и осуществляющих медицинскую эвакуацию транспортных средств в целях контрабанды является не только грубым нарушением законов Азербайджанской Республики, но и злоупотреблением доверием нашей страны к МККК, являющимся гуманитарной организацией.

В связи с вышеотмеченными фактами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до окончания необходимых следственных мероприятий проезд через пункт «Лачин» государственной границы временно приостановлен.

Все факты контрабанды задокументированы на месте посредством оперативной съемки», — говорится в сообщении.