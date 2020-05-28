Выпущено масштабное обновление для Windows 10

Главными в майском обновлении стали Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) — вторая версия Linux-подсистемы для Windows с кастомным Linux-ядром — и улучшения, связанные с голосовой помощницей Cortana. Интеграция Linux упрощает жизнь разработчикам и значительно повышает производительность подсистемы в Windows 10. В следующих апдейтах компания обещает добавить поддержку графического интерфейса для приложений и аппаратного ускорения графики.

Кроме того, для установки операционной системы теперь не понадобится накопитель с образом Windows 10 или резервная копия, поскольку загрузить ее можно будет из облака. Также разработчики снизили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов и исправили проблемы с производительностью поиска. Все необязательные обновления собраны в меню «Посмотреть необязательные обновления», которое находится в «Центре обновления Windows». Пользователь сам может выбрать что именно ему нужно еще установить для работы. Кроме того, в новой Windows 10 содержится новый драйвер дисплея, улучшающий производительность в играх. Windows 10 May 2020 Update можно будет скачать в ближайшие несколько недель через «Центр обновления Windows» бесплатно.(РИА Новости)