«Хотят ли русские войны?» — признаться, не знаю, как сейчас, но раньше эту песню часто передавали. Как минимум два раза в год – в день советской армии и 21 июня (начало Великой Отечественной Войны) она обязательно звучала. И мы, советские граждане с особой искренностью слушали ее.

Переломный момент наступил после афганской войны. Конечно, правду об этой войне мы узнали позже. Но, как только началась война, вопрос «Что же нам делать в Афганистане?» повис в воздухе как Дамоклов меч. А точка окончательно была поставлена, когда в перестроечное время советская армия расправилась с гражданским, безоружным населением Вильнюса, Тбилиси и Баку. После этого, когда слышим эту песню, невольно шепчем: «Еще как хотят…».

К чему мы это говорим? В конце прошлой недели, 8 августа исполнилась очередная годовщина российско-грузинской войны. Российские войска стремились взять даже Тбилиси, но усилиями международного сообщества война была остановлена: Грузия фактически потеряла Абхазию и Южную Осетию, а Россия навсегда Грузию.

В Грузии после этого произошла смена власти, к власти пришли «грузинские мечтатели», которые обещали грузинам восстановить не только заводы и фабрики советских времен, но прежние отношения с Москвой. Но увы! Не все обещанное сбывается! Это касается и Грузии.

Мы не будем подробно останавливаться на всех деталях последних лет. Только заметим, что Грузия стала самой прозападной республикой региона и потенциальным кандидатом в члены НАТО. Конечно, стать членом НАТО пока не удалось. Но по словам натовских дипломатов и политиков, это дело времени. Нам тоже хотелось бы верить в это. Но пока можем констатировать то, что за эти годы отношения США с Грузией стали весьма тесными, в том числе, в военно-технической сфере. Грузия, наверное, еще долго будет единственной южнокавказской республикой, которую посетил американский президент.

Что касается России, она укрепляет свои позиции в Абхазии и Южной Осетии. Согласно грузинским источникам, она постепенно продвигает свои «пограничные столбы» вглубь территории Грузии, чтобы взять под контроль энергетические артерии Азербайджана и Грузии.

«Грузинских мечтателей» называли пророссийской политической силой. Но они не изменили военно-политический курс страны, не сделали даже шага в направлении России. Думается, что это станет наглядным уроком для всех политических сил. В Грузии все говорят, что Россия является историей для Грузии, Запад же ее будущее. Нам очень хочется верить в это. Пока заметим, что у нас нет оснований сомневаться в искренности грузинских политиков.

Вместо этого лучше сделать ряд критических замечаний в адрес западных стран. В этом году А.Меркель покинет большую политику, и тем самым откроется путь гуамовской тройки в НАТО.

Многое будет зависеть и от встречи украинского президента с американским. Конечно, тут особое место займут российско-украинские отношения, но украинский президент не забудет о своих гуамовских союзниках.

А так, иногда политику сравнивают игрой. Вообще, еще Шекспир отметил, что все, в том числе, жизнь — есть игра. Но в любом случае, это тяжелая игра, т.к. в ней бывают свои победители и жертвы.

Грузию и ее гуамовских союзников еще нельзя назвать жертвами больших политических игр, нет, эти страны сделали свой политический выбор сознательно.

Поэтому будем надеяться, что Грузия, в том числе, ее союзники по ГУАМ, рано или поздно получат лавры победителей…