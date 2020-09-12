ВВС США назвали место будущей войны

Начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльз Браун-младший назвал вероятное место будущей крупной войны, которая пройдет с участием данной страны. О соответствующей публикации первого чернокожего начальника штаба в истории ВВС Соединенных Штатов напоминает Defence News.

По мнению Брауна, война будущего, проходящая с участием США, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий. «Война будущего не останется далеко от наших берегов», — предположил он.

Военный уверен, что соответствующий конфликт с участием Соединенных Штатов по боевым потерям и экзистенциальным рискам для нации будет напоминать то, что происходило со страной во время Второй мировой войны.

В публикации, посвященной Брауну-младшему, издание отмечает, что новому начальнику штаба придется столкнуться с противодействием конгрессменов, выступающих против закрытия военных баз с устаревшими самолетами в своих округах. Также Defence News отмечает, что основные модернизационные расходы в период руководства Брауна-младшего придутся на военно-промышленную компанию Northrop Grumman, которая отвечает за создание новых тяжелых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider и новых межконтинентальных ракет Ground Based Strategic Deterrent.

В сентябре журналист американского издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы (lenta.ru)