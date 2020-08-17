ВВС США нанесли авиаудар по сирийской армии

Государственное телевидение Сирии сообщило об авиаударе ВВС США по блокпосту армии Башара Асада в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы.

«Сирийский военный погиб, еще двое ранены <…> после того, как военные отказались пропустить патруль американских оккупантов», — передает канал Ikhbariya.

В свою очередь, проправительственная газета al-Watan отмечает, что один из раненых — офицер. По ее данным, американский патруль пытался проехать в зону, подконтрольную сирийской армии. При этом газета не уточняет принадлежность самолета, нанесшего авиаудар.