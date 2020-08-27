Вузы С 15 сентября начнут работать дистанционно

С 15 сентября вузы начнут работать дистанционно.

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной организации деятельности учебных заведений в период пандемии COVID-19, сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, с 1 октября планируется посещение вузов принятыми студентами 1 курсов, с целью ознакомления:

«С 15 октября в вузах начнется учебный процесс на очном отделении по некоторым специальностям, к примеру, медицина, инженерия и пр. Со 2 ноября этот вопрос может быть пересмотрен».