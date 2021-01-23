Бывший исполнительный директор ликвидированного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу на решение суда. Как сообщает Report, жалоба В.Сафарли будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы.
Жалоба была подана в связи с решением об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения.
Отметим, что приговором Бинагадинского районного суда в отношении В.Сафарли была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.
Напомним, что Вугар Сафарли обвиняется в легализации незаконно полученных в 2015-2018 гг. 5 млн 796 тыс. манатов.