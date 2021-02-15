Вугар Сафарли освобожден от должности в ПЕА

Бывший председатель Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Вугар Сафарли освобожден от должности в Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Об этом сообщили в ПЕА.

Из-за вынесенного судом решения в отношении В.Сафарли, он был автоматически освобожден от должности заместителя председателя Наримановского районного отделения ПЕА.

Первым данную информацию распространил Unikal.

Отметим, 14 января 2021 года решением суда в отношении В.Сафарли была избрана мера пресечения в виде ареста.

Он обвиняется по статьям 179.4 (присвоение или растрата в особо крупном размере); 193-1.3.2 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 308-2.4 (расходование государственных средств без проведения процедур закупки или незаконное проведение государственных закупок, повлекшие причинение ущерба в крупном размере) и 313 (служебный подлог).