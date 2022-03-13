Сербия намерена сохранить свой военный нейтралитет и не будет вступать в НАТО. Об этом в ходе предвыборного митинга Сербской прогрессивной партии в Бачка-Паланке заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает ТАСС.

«Кто-то говорит: «никогда не говори никогда, возможно, мы когда-нибудь вступим в НАТО». Но я говорю: не нужно вступать в НАТО. Я думаю, Сербия должна остаться военно нейтральной, защищать свой военный нейтралитет и развивать свою армию», — заявил он.

Вучич подчеркнул, что во время пребывания на посту главы государства он, в отличие от своих соперников по президентской гонке, не уничтожал армию Сербии, а наоборот укреплял ее.