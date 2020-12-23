«Вторым Азербайджаном Украина не будет»

2020 год подходит к концу и пора уже подводить черту под этот год для разных стран и геополитических пространств. Каждая страна оставляет позади свою историю борьбы с коронавирусом, экономическими и политическими вызовами в условиях обострения геополитической ситуации.

Об итогах года для Украины, прогнозах на 2021 год, ситуации на Донбассе, а также ожиданиях от 2021 года на постсоветском пространстве рассказал в интервью # украинский эксперт Алексей Блюминов.

— 2020 год подходит к концу. Как бы вы подвели итоги года для Украины? Уходящий год можно считать успешным для Украины или год не удался?

— Я считаю этот год годом упущенных возможностей. Избрание Зеленского с гигантским кредитом общественного доверия породило надежды на то что откроется окно возможностей для достаточно быстрого и подкрепленного политической волей разрешения множества застаревших проблем страны — начиная от буксовавших реформ и проваленной прежней администрацией борьбы с коррупцией, заканчивая миром на востоке и восстановлением испорченных при Порошенко нормальных отношений с соседями на Западе — Польшей, Румынией, Венгрией. Но ничего из этого списка сделано не было.

Наоборот, Зеленский и его команда в рекордные сроки обнулили выданный им кредит доверия, обвалили свой рейтинг, и сейчас занимаются манипулятивной политикой в духе коротких горизонтов планирования – «лишь бы день продержаться, а там хоть потоп». В стране по-прежнему задает тон не большинство, голосовавшее за Зеленского, а радикальное меньшинство, перед которым нынешний президент всячески заискивает и «красные линии» которого боится переступить. Неудивительно, что согласно опросу Центра имени Разумкова, Зеленский стал для украинцев разочарованием года. Никаких особых надежд с нынешней властью уже никто в стране особо не связывает, более того, судя по общественным настроениям, люди ждут новых выборов уже в будущем году. Не факт, что так и будет, но само наличие именно таких настроений в обществе — момент показательный.

Зеленского ненавидят одновременно и пророссийский, и националистический фланги общества. А неразборчивая кадровая политика, приводящая во власть множество авантюристов и мелких мошенников, только подрывает остатки доверия к этой власти.

— Сейчас Украина усиленно вооружает армию образцами современного оружия, в том числе турецкими беспилотниками. Есть ли вероятность начала конфликта на Донбассе в 2021 году? Есть ли такие планы у киевских властей?

— Вооружаться-то Украина вооружается. Правда, в основном речь идет о контрактах — то есть, пока что это не «живая» техника, уже поступившая на вооружение армии, а по большей части планы и договоренности. Возможно, в следующем году такие вооружения в физическом виде начнут поступать. Смущает лишь то, что это все добро закупается за границей, а не является результатом создания рабочих мест в отечественном оборонпроме и полученных из бюджета заказов. Лично я предпочитаю, чтобы эти десятки миллионов долларов шли нашим предприятиям.

Что касается возобновления острой фазы войны с сепаратистами на Донбассе — я в это не сильно верю. Не потому что в Украине около власти и в ней самой нет тех, кто бы хотел войны. А потому, что такие вопросы не решаются на уровне Киева. Без отмашки из Вашингтона такое решение принято не будет. А значит, как минимум, будут ждать, когда сформируется команда Байдена, обещавшего вернуть упраздненный при Трампе пост спецпредставителя президента США по Украине, и уже от видения этого спецпредставителя и его оценки ситуации и отталкиваться. Но в любом случае, если Украина даже и решится на военный путь решения проблемы Донбасса, успех ей не светит. И вторым Азербайджаном она не будет.

Скорее, рискует стать по итогам такой войны второй Арменией. Потому что по факту Украина будет воевать не с сепаратистами в Донецке и Луганске, а с Россией. А тут весовые категории слишком разные. США могут победить Россию. Украина — нет. Но США точно не будут воевать за Украину. Советовать — да, помогать какими-то поставками отдельной техники — возможно. Давать какие-то небольшие деньги — наверняка. Но не воевать.

— Каков ваш прогноз на 2021 год по постсоветскому пространству? Роль России будет усиливаться и дальше?

— Прогнозы разные для разных стран. Постсоветское пространство слишком неоднородно. Например, в Беларуси 2021 год будет годом подготовки к трансферу власти. Лукашенко будет искать преемника, которому сможет без опаски передать бразды — как Назарбаев Токаеву в Казахстане — плавно, постепенно, не спеша, но тем не менее. В России это будет год стагнации — поскольку режим Путина явно не в состоянии внутренне измениться, а значит будет тенденция к дальнейшему закручиванию гаек и маневрированию на международной арене, где-то теряя, где-то приобретая.

Что же до усиления роли России, то я, откровенно говоря, ее не вижу. По Украине пока что Москве не удалось добиться каких-то существенных подвижек в свою пользу. Наоборот, мы видим, что Зеленский возвращается потихоньку к риторике Порошенко. В Молдове многовекторный и устраивавший Москву Додон проиграл западнице Санду. И хотя западная партия не сумела пока что радикально развернуть курс страны, тем не менее, думаю, весь следующий год такая борьба в Кишиневе будет вестись. И не факт, что все устроится в пользу РФ.

Говорят, что итог азербайджанской Отечественной войны — это победа России. Не уверен. Русские миротворцы в Карабахе всего на пять лет, а что будет дальше, и не сменят ли их турки — под вопросом. Армения с ее незадачливым руководством сейчас вроде бы на коротком поводке, но опять-таки, если в Ереване не вернутся к власти реваншисты из лагеря Саргсяна или Кочаряна, а пашиняновские «соросята» каким-то образом удержат власть, возможно уже без самого Пашиняна, не исключаю разворота Армении на Запад.

Теперь уже более глубокого чем при Пашиняне — ведь раньше был сдерживающий фактор в виде контролировавшегося Арменией Карабаха. А теперь его нет. Стало быть, если Армения все-таки — не без влияния администрации Байдена — рассорится с Россией, например, обвинив ту в том, что она не помогла в войне, то Армении уже не будет что терять. Как говорится, «все потеряно до нас». Все может быть. Азербайджан, полагаю, будет и дальше стратегически сближаться с Турцией. Но пока Алиев при власти — с РФ тоже отношения не будут портить. Будет такая средняя линия. В этом смысле Алиев молодец, он стремится приумножать друзей, а не врагов.

Ну а Центральная Азия будет и дальше, медленно, но верно, поглощаться Китаем. Пока что экономически. Правда, Китаю придется столкнуться с заметно растущим в регионе турецким влиянием. Которое пока еще уступает китайскому, но там — как знать, что будет дальше. Все же казахам и туркменам чисто этнически и религиозно пантюркистский проект Анкары ближе «Великого Китая». Хотя «Великий Китай» пока что выгоднее экономически.