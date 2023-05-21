Украинские воины взяли город Бахмут Донецкой области в полуокружение, что дает им возможность уничтожать российских захватчиков.

Противник вынужден обороняться в той части города, которую он контролирует, написала заместитель министра обороны Анна Маляр в своем канале в Telegram. «Врагу не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города», — отметила чиновница.

По ее словам, продвижение украинских воинов в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно затрудняет россиянам пребывание в Бахмуте. Маляр добавила, что в городе защитники Украины контролируют промышленные и инфраструктурные объекты и частный сектор в районе «Самолет».

«Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться», — подчеркнула она.