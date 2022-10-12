Вооруженные силы Украины освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщил спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.

Обстановка в Южнобугской операционной зоне напряженная, но контролируемая.

Силами обороны продолжается огневое поражение сил противника, нарушение его систем управления и логистического обеспечения. «Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры», — сообщил Назаров.