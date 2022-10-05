Украинские военные достигают значительных успехов в Херсонской области, при этом продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях.

Об этом речь идет в свежем отчете экспертов американского Института исследования войны (ISW).

ВСУ освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, заставив российские силы отступить в направлении Херсона. ВСУ также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив россиян отступить к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.

Эксперты ISW уточняют, что украинская кампания препятствует попыткам РФ перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных людей и средства обороны на передовые позиции.

Кроме того, украинские силы продолжали продвигаться в восточной части Харьковской области на запад от Сватово, продвигаясь за реку Оскол и все больше угрожая российским позициям в Луганской области.

Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что бои продолжаются в районе шоссе Сватово-Кременная. (УНИАН)