​В Доме культуры поселка Амирджан при организации Управления Культуры Города Баку состоялась встреча с писателем, эссеистом, сценаристом, переводчиком, членом Союза писателей Азербайджана, народным поэтом Рамизом Ровшаном, сообщает #.

​Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, и минутой молчания почтили память шехидов, героически павших за Родину.

​В мероприятии приняли участие глава исполнительной власти Сураханского района Азиз Азизов, глава Главного Управления Ибрагим Алиев, председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид, работники дома культуры, районная общественность и другие.

​Ведущая Гюнай Фирудингызы поприветствовала гостей и рассказала о жизни и творчестве Рамиза Ровшана.

​Затем выступил народный поэт, поделился своим мыслями о литературе, поэзии, искусстве, мировой поэзии, прочитал недавно написанные стихи, ответил на многочисленные вопросы о своем творчестве.

​Выступающие, представители молодого и старшего поколения, рассказали об уникальных особенностях и важности творчества Рамиза Ровшана.

Было отмечено, что Рамиз Ровшан стал одним из тех кто заставил читателей полюбить поэзию, привнеся новшества в поэзию.

В завершение поэт выразил благодарность организаторам мероприятия.