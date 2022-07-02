Вооруженные силы Украины освободили село Ивановка Бериславского района Херсонской области.

Информацию об этом распространил Генеральный штаб ВСУ.

«В результате активности украинских войск на южнобугском направлении противник оставил село Ивановка», — сообщили в Генштабе.

Следует отметить, что ситуация в Херсонской области, большая часть которой, включая ее центральный город, находится под оккупацией российских войск, остается критической. Войска РФ препятствуют доставке гуманитарной помощи на подконтрольную им территорию и регулярно обстреливают освобожденные украинской армией населенные пункты в области.

В последние недели ВСУ перешли в контрнаступление в направлении Херсона. Они освободили ряд районов области и подошли к г.Херсон. В настоящее время в регионе продолжаются ожесточенные бои.