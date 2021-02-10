ВС Турции начали операцию против РКК «Коготь орла-2»

Турецкая армия в ночь на среду начала новую операцию против боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Об этом, как сообщает Анадолу, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Операция получившая название «Pençe Kartal-2» («Коготь орла») продолжается в районе Гара.

Согласно информации оборонного ведомства, в результате последовательных успешных операций ВС Турции террористы, орудующие на севере Ирака, несут серьезные потери. При этом террористы продолжают действовать в ряде иракских районов с целью нанесения ущерба Турции.

«Основываясь на международно признанном праве на самооборону, 10 февраля в 02:55 по местному времени началась операция в иракском районе Гара. Операция нацелена на устранение угрозы терроризма у границ страны», — говорится в сообщении.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.