Объявив эвакуацию жителей, построив бетонные блиндажи и укрепления из мешков с песком, российские военные ждут решения Владимира Путина о судьбе Херсона.

Сдача города, который оказался под российским контролем в первые же недели войны и который Москва объявила аннексированным в сентябре после не признанных миром референдумов, представляется «весьма вероятной», сообщили «Медузе» источники, близкие к администрации президента.

По их словам, окончательное решение об отходе армии из Херсона должен принять лично президент России Путин при участии людей из своего «ближнего круга», который после начала войны состоит главным образом из высокопоставленных силовиков.

Один из крупнейших городов украинского юга, который, как утверждали российские чиновники, «навсегда» стал частью РФ, с середины лета оказался под прицелом наступающих украинских войск. В июле и августе ВСУ уничтожили мосты через Днепр, по которым снабжалась группировка в Херсоне, а в октябре ударили по Крымскому мосту — последней «дороге жизни», по которой через полуостров в город подвозились боеприпасы.

По словам источников «Медузы», российские власти считают сдачу Херсона хотя и «нежелательным», но «вероятным» вариантом развития событий. Причем ситуация целиком и полностью — в руках ВСУ, признают они.

«Если массированного наступления не будет, то и сдачи не будет, — поясняет один из них. — Если будет — она весьма и весьма вероятна».