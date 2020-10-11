ВС Армении подвергли ракетному обстрелу Мингячевир

Вооруженные силы Республики Армения, нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, а также требования объявленного с 12:00 часов 10 октября 2020 года режима гуманитарного перемирия, намеренно нацеливаются на мирное население Азербайджана, продолжают обстреливать населенные пункты и стратегические объекты тяжелой артиллерией.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Вооруженные силы противника в ночь на 11.10.2020 г. около 04:00 ночи, нацелившись на крупнейшую теплоэлектростанцию Южного Кавказа — Мингячевирскую гидроэлектростанцию, подвергли ракетному обстрелу крупный промышленный город Мингячевир, расположенный более чем в 100 км от фронтовой зоны.

Ракеты были нейтрализованы силами ПВО нашей армии.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по осмотру места происшествия.