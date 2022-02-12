Температура лидера ЛДПР Владимира Жириновского и уровень кислорода в его крови в субботу, 12 февраля, пришли в норму. По некоторым «Известий», политик всё еще дышит через кислородную маску.

Врачи Центральной клинической больницы, куда был доставлен Жириновский, советуются по вопросам лечения политика с медиками из других больниц. Они проводят с коллегами онлайн-консультации.

75-летний политик был госпитализирован с COVID-19. В Минздраве 9 февраля заявили, что Жириновский находится в больнице со 2 февраля с «Омикрон»-штаммом коронавируса.