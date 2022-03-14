Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ночью был доставлен из тюрьмы на обследование в Республиканскую больницу Тбилиси, врачи которой диагностировали у него ряд тяжелых заболеваний, сообщает ТАСС.

«Вчера поздно ночью после многомесячных требований меня доставили в заново отстроенную мною Республиканскую больницу. Там есть электронейромиограф. Мне также сделали гастроскопию. Первая процедура полностью подтвердила диагноз разных консилиумов о том, что в пенитенциарной системе я заболел нейропатией — это когда не чувствуешь конечностей и разных частей тела», — написал Саакашвили в Facebook в понедельник.

Кроме того, по словам экс-президента, врачи диагностировали у него энцефалопатию Вернике, которая выражается в нарушении координации и вызывает потерю памяти, а гастроскопия показала, что в его желудке есть множество эрозий. Как заявил бывший президент, врачи сказали ему, что необходимо немедленно начать курс лечения, в противном случае он будет инвалидом или умрет, полноценное выздоровление в тюрьме является невозможным.