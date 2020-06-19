Впервые турок возглавит Генассамблею ООН: Чего опасаются армяне и греки

Впервые на весьма высокий пост в системе ООН оказался избран гражданин Турции. Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стал турецкий дипломат Волкан Бозкыр. В беседе с Anadolu этот глава Комитета по внешним связям парламента Турции отметил, что процесс выборов был очень сложным, несмотря на то, что его кандидатура была единственной.

«Это был весьма непростой процесс. Хотя я был единственным кандидатом на пост председателя ГА ООН, и в преддверии голосования был объявлен «период тишины», три страны проигнорировав это требование, начали активную антитурецкую пропаганду. Делалось все возможное для минимизации числа голосов в поддержку кандидата от Турции», — рассказал парламентарий.

Бозкыр отметил, что избрание турецкого дипломата председателем Генассамблеи говорит о том, что политика Анкары пользуется доверием и признана во всем мире. «Голоса 178 государств в мою поддержку стали наилучшим ответом для стран, выступающих против политики Турции», — подчеркнул Бозкыр.

Как передает в свою очередь АрмИнфо, Бозкыр был избран председателем ГА ООН несмотря на протесты Армении, Греции и Кипра. За его кандидатуру проголосовали представители 178 из 193 членов ГА ООН, при этом 14 стран выступили против кандидатуры Бозкыра. Бозкыр сменит на этом посту постпреда Нигерии при ООН Тиджани Мухаммада-Банде, который руководил работой 74-й сессии. Ранее Бозкыр занимал пост министра по делам Евросоюза и главы делегации Турции на переговорах с ЕС.

Как заявила АрмИнфо пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, стремление Турции занять пост председателя 75-ой Генеральной Ассамблеи ООН вызывает озабоченность не только у армянской стороны, но и ряда иностранных партнеров. «Армения и Кипр представили совместное письмо, в котором в частности отмечается, что «Турция угрожает миру и безопасности всего региона, а для достижения регионального доминирования постоянно нарушает Устав ООН и нормы международного права, включая режим санкций ООН. Армянская сторона озвучила и вопрос блокады страны со стороны Турции, которые длится уже более трех десятилетий, ее политике постоянного отрицания «Геноцида армян» и даже оправдания этого преступления. В совместном письме Армения и Кипр подчеркнули, что пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН должен занимать представитель страны, действия и политика которой соответствуют нормам и ценностям ООН. Очевидно, что Турция не самая лучшая страна, которая может соответствовать этим стандартам», — подытожила Нагдалян.

Подытожить подытожила, только вот кому все эти обвинения интересны? Дипломат Бозкыр уже избран, и теперь уместен вопрос, что может дать эта позиция Турции, Азербайджану, другим тюркским странам, а также народам, не имеющим государственности (крымским татарам, уйгурам, и т.д.)? Чего-то же опасаются армяне и греки, протестующие против избрания турка.

На эти вопросы # дал ответы известный эксперт в области международной правозащиты Эльдар Зейналов:

— Противодействие Армении, Греции и Кипра объясняется тем, что эти три государства являются не просто соседями Турции, но и странами, которые когда-то состояли с ней в вооруженных конфликтах, проиграли их и с тех пор ведут с Турцией постоянную информационную войну.

С точки зрения этой войны, нежелательным является любое событие, которое подчеркивает международный авторитет противника. В данном случае, в соответствии с принципом географической ротации, президент предстоящей в сентябре юбилейной 75-й сессии был выдвинут от Группы западноевропейских и других государств. Это было своеобразным вызовом, так как в группу входят многие члены Евросоюза, в котором Греция и Кипр являются постоянными лоббистами против приема Турции в Евросоюз.

Тем не менее, 178 из 193 стран-членов ООН проголосовали за Бозкыра, тем самым проигнорировав антитурецкую кампанию. Для большинства стран ООН это не более чем мышиная возня.

Говоря о последствиях выбора Бозкыра, следует учесть, что председатель Генассамблеи — это не Генсек. Он выбирается на одну сессию и имеет весьма ограниченные возможности в формировании ее повестки дня и «продавливании» или, наоборот, блокировании тех или иных решений. Правда, он может придать дискуссиям более конструктивный характер.

Другое дело, если тюркоязычные государства перед сессией сблокируются для вынесения на повестку дня тех или иных резолюций и представят их на сессии.

Но в целом понятно, что над сессией будут довлеть другие вопросы, и прежде всего пандемия коронавируса. Есть серьезные опасения, что в Латинской Америке, например, из-за вируса назревает голод. Наметились серьезные проблемы в связи с неподготовленностью к пандемии правоохранительных органов, и т.д.

Более того, если даже (гипотетически) ГА ООН приняла бы какие-то обязывающие решения, например, по конфликтам, то их практическое выполнение было бы заблокировано в Совете Безопасности ООН, постоянные члены которого имеют право вето.