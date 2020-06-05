Впервые с начала марта цена нефти Brent поднялась выше $41

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $41,02 за баррель впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что по состоянию на 12:59 по бакинскому времени цена августовских фьючерсов на нефть Brent выросла на на 2,6% — до $41,02 за баррель.

Стоимость на нефть марки WTI по состоянию на 13:13 выросла на 2,3% — до $38,59 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.