Возвращение легенды: ASAN radio выпускает альбомы Акифа Исламзаде

Неповторимый голос легендарного исполнителя азербайджанской эстрады Акифа Исламзаде ожил в новом проекте ASAN radio: эксклюзивный альбом Yol с треками всеми любимого певца уже вышел в свет и приобрести его в Бакинском книжном центре, либо купить на всех крупнейших музыкальных платформах в Интернете.

Рассказывая об этом #, продюсер проекта, директор ASAN radio Эмин Мусави отметил, что диск выпущен в Турции лимитированным тиражом, в него вошли 7 песен, среди которых – «Лачин», «Bura Vətəndir», «Durnam», «Bu gecə», «Лейла», и др.

«Конечно, это яркое событие в отечественном музыкальном мире, и нам хотелось бы презентовать альбом торжественно, но, к сожалению, по понятным причинам, сделать это во время карантина мы не можем. Наша цель – направить всю прибыль от продажи альбома артисту, чтобы он выпустил новый диск», — заявил Э.Мусави.

Над альбомом Yol работала команда профессионалов во главе с композитором Вагифом Герайзаде. Примечательный факт: специально ради данного проекта родственник Акифа Исламзаде – Эльхан Джафаров приобрел оборудование, позволяющее на высоком уровне обработать голос певца.

Интересно и то, что для записи альбома был использован голос артиста, который ранее не был использован в этих же песнях. Вдобавок ко всему, все песни получили новое звучание благодаря современным аранжировкам.

Как известно, в связи с проблемами со здоровьем, в 1986 году Акиф Исламзаде потерял голос. С того времени народ лишился возможности видеть великого артиста на сцене. Певец давно поправился, однако его чарующий голос так и не восстановился. Песни в исполнении Акифа Исламзаде по сей день продолжают радовать всех, кто с теплотой и любовью относится к его творчеству. Сегодня произведения Акифа Исламзаде хранятся в Золотом фонде Азербайджана.

Безусловно, новый альбом – это большой подарок для всех ценителей азербайджанской эстрады от ASAN radio, команда которого занималась подготовкой альбома к выходу в свет, осуществила дизайн, брендинг и пиар проекта. А сейчас еще готовит и новый альбом певца, в который войдут его незабвенные хиты.