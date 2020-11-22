Возвращение Азербайджаном своих земель не дает покоя Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул большую ответственность, которая лежит на странах Минской группы, в деле урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в воскресенье в ходе интервью французскому новостному телеканалу LSI.

«На Франции, России и США лежит особая ответственность. Потому что именно им ООН поручила следить за соблюдением обязательств, взятых на себя сторонами конфликта. В качестве сопредседателей Минской группы мы приложили немало усилий к тому, чтобы добиться прекращения огня. Трижды за одну неделю инициативы предпринимались, чтобы добиться прекращения боевых действий, в частности, моим российским коллегой Сергеем Лавровым и со стороны США — Майклом Помпео, но в тот момент это не дало результатов», — сказал Ле Дриан.

«На нас лежит ответственность, которую возложило на нас международное сообщество. И сама Армения хочет, чтобы мы эту ответственность за собой сохранили. Все это требует от нас придерживаться сбалансированной позиции», — отметил он.

«И со стороны армянского, и со стороны азербайджанского руководства была подчеркнута важность сохранения нашей роли. Но это не мешает Франции оказывать сейчас помощь Армении — самолет с гуманитарными грузами прибывает в Ереван, еще один отправится туда на будущей неделе», — сказал министр. В ходе интервью он особо подчеркнул, что «Армения является дружественным народом для Франции. (ТАСС)