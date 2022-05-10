Возвращение 7 сел Газахского района и Кярки будет осуществляться в соответствии с требованием процесса делимитации.

Как передает АПА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Халаф Халафов отметил, что вопрос, связанный с возвращением этих территорий в состав Азербайджана, будет решен в результате проводимых переговоров:

«Армения никогда не сможет заявить, что эти территории не являются территорией Азербайджана. Эти земли являются территорией Азербайджана. Поскольку возвращение этих территорий в состав Азербайджана требует процесса делимитации, вопрос будет рассматриваться в этих рамках. Возвращение этих территорий в состав Азербайджана будет обсужден и найдет свое решение».