Возле фабрики «Норникеля» в России произошел сброс отходов

В российском Норильске произошла новая экологическая авария: при незаконной перекачке жидкости в тундровую зону из хвостохранилища в районе «Талнахской обогатительной фабрики» (предприятие «Норникеля») произошла утечка, существует угроза попадания вредных веществ в реку Хараелах, сообщили российские СМИ со ссылкой на краевой главк МЧС в воскресенье, 28 июня.

«Новая газета», ссылаясь на представителя Росприроднадзора, активистов экологической организации «Гринпис» и собственного корреспондента, сообщает, что в тундру из хвостохранилища выкачивается насосами вода, загрязненная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. «Здесь она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино», — пишет издание. В материале отмечается, что очевидцы вызвали на место происшествия полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру.