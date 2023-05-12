В Челябинске возбудили первое уголовное дело об «оправдании» случившейся 3 мая атаки беспилотников на Кремль. Подозреваемый — 40-летний местный житель Алексей Сидоров — находясь в общественном месте, запустил на своём смартфоне трансляцию на Youtube, в ходе которой, по версии следствия, одобрительно высказывался о происшествии. Подчёркивается, что Сидоров был пьян.

Следствие считает, что своими действиями Сидоров «призывал к осуществлению террористической деятельности, публично оправдывал и пропагандировал террористический акт». Против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Наказание по этой статье может составлять до семи лет лишения свободы.

12 мая Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал для Сидорова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Защита настаивала на домашнем аресте.

Кроме этого, за два дня Сидорова внесли в реестр «террористов и экстремистов». (svoboda.org)