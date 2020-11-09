ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — заявил он в выступлении на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.