ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире.
«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — заявил он в выступлении на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Глава организации подчеркнул, что пандемия негативно отражается на борьбе с другими инфекционными заболеваниями.(РИА Новости)