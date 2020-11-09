ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации

 Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире.
«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — заявил он в выступлении на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Глава организации подчеркнул, что пандемия негативно отражается на борьбе с другими инфекционными заболеваниями.(РИА Новости)
| 2020-11-09T18:18:31+04:00 9 ноября 2020, 19:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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