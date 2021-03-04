ВОЗ выделила Азербайджану 432 тыс. доз вакцины «AstraZeneca»

В Азербайджан будет доставлено 432 тыс. доз вакцины «AstraZeneca» против COVID-19.

Об этом на брифинге для прессы, отвечая на вопрос АПА, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Региональный советник ВОЗ Сиддхартха Датта отметил, что Азербайджану уже выделены вакцины «AstraZeneca» и COVAX распространил информацию об этом 2 марта.

«В Азербайджан будет доставлено 432 тыс. доз вакцины «AstraZeneca». Как я уже сказал, информация об этом уже была распространена и эта страна в ближайшее время закупит вакцину», — отметил он.

По словам представителя ВОЗ, выделение и поставка вакцины, а также ее доставка регулируются соответствующим образом.

Он добавил, что другой важный момент связан с экономикой стран-участниц COVAX: «Экономическое положение стран разное. Процесс выделение и справедливого распределения вакцин продолжается».

Относительно вакцины «Pfizer-BionTech» С.Датта сказал, что Азербайджан также выразил заинтересованность в этой вакцине: «Но, как вы знаете, эта вакцина имеет определенный лимит. Обязательства и требования Pfizer не позволили включить Азербайджан в список 18 стран, принявших эту вакцину».