На фоне растущей мировой обеспокоенности резким всплеском заболеваемости коронавирусом представители Всемирной организации здравоохранения встретились с китайскими официальными лицами. ВОЗ настоятельно призывает руководство Китая делиться с другими странами эпидемической обстановкой в стране. Китай отвечает уклончиво. Многие страны Европы и Азии ужесточили въездной режим для пассажиров из Китая, а американские СМИ пишут о «переполненных больничных моргах».

Рост количества заболевших коронавирусом в Китае после отмены жесткой политики «нулевой заболеваемости» из-за гражданских волнений вызвал обеспокоенность во всем мире.

Много вопросов вызывают официальные данные о заболеваемости и смертности, которые, согласно китайским публикациям, довольно низки, при том, что в реальности больницы и морги в стране переполнены. Вместе со снятием противоковидных ограничений были отменены и обязательные тесты ПЦР, а в графе «смерть» в качестве причины при отсутствии теста указывают пневмонию, сердечно-сосудистые заболевания и прочие хронические проблемы со здоровьем.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал Пекин быть более откровенным, учитывая, что пандемия свирепствует в самой густонаселенной стране мира. Он пытался убедить китайских официальных лиц обмениваться реальными данными об эпидемиологической ситуации в режиме реального времени.

ВОЗ также запросил данные о сделанных прививках и статусе вакцинации, особенно у людей из групп риска и людей старше 60 лет. Помимо этого ВОЗовцы настаивают на тщательном изучении генотипа вируса, распространяющегося сейчас на территории Китая. Китайским ученым было предложено более тесно участвовать в совместной работе над борьбой с эпидемией вместе со своими зарубежными коллегами. Однако пока ответы Китая весьма уклончивы и обтекаемы.

Всплеск заболеваемости в Китае произошел почти ровно через три года после того, как первые случаи заражения были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор было зарегистрировано более 650 миллионов подтвержденных случаев COVID и более 6,6 миллиона смертей, хотя агентство здравоохранения ООН признает, что цифры занижены.