Варианты коронавируса COVID-19 станут обозначать буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти штаммы обнаружили впервые, и для удобства произношения в ненаучном разговоре, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В соответствии с новой системой, «британский» штамм коронавируса B.1.1.7 получит название «Альфа», вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, станет «Бетой», а бразильский P.1 — «Гаммой». Два подвида «индийского» штамма коронавируса — B.1.617.2 и B.1.617.1 — назовут «Дельтой» и «Каппой» соответственно.

«Они не заменят научных названий, но призваны помочь в общественном обсуждении», — заявила в свою очередь ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов.

В греческом алфавите 24 буквы. Эпсилон, Зета, Эта, Тета и Йота уже выбраны для обозначения вариантов, за которыми ведется наблюдение.

В прошлом году ВОЗ дала новому коронавирусу официальное название SARS-CoV-2, а вызываемое им заболевание — COVID-19. Одновременно организация призывала не называть вирус «китайским», чтобы избежать дискриминации стран и людей определенной национальности. (interfax.ru)