ВОЗ прогнозирует 10 млн заразившихся коронавирусом через неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что число заразившихся коронавирусом в мире превысит 10 млн на следующей неделе. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что на будущей неделе число случаев [вызываемого коронавирусом] заболевания COVID-19 превысит 10 млн», — сказал он.

Глава ВОЗ сообщил, что число инфицированных уже превысило 9,1 млн, а число умерших — 470 тыс.

«В первый месяц этой вспышки в ВОЗ поступили сообщения о менее чем 10 тыс. случаев, а за последний месяц пришли сведения о более чем 4 млн», — напомнил гендиректор, проиллюстрировав этими цифрами ускорение темпов распространения пандемии. Выход на следующей неделе на десятимиллионный рубеж является, по его словам, напоминанием о том, что срочно необходимо сделать все возможное для борьбы с передачей инфекции, используя «имеющиеся инструменты». Одним из наиболее эффективных таких инструментов он назвал обеспечение нуждающихся пациентов, у которых вызываемая коронавирусом болезнь протекает тяжело, кислородом.

Согласно оценкам, которые привел Тедрос Аданом Гебрейесус, при нынешних темпах увеличения числа инфицированных на 1 млн еженедельно в мире потребуется около 620 тыс. кубических метров кислорода в день, что «соответствует примерно 88 тыс. больших баллонов». Как пояснил гендиректор, «многие страны сейчас сталкиваются с трудностями в приобретении кислородных концентраторов». При этом «80% рынка принадлежат всего нескольким компаниям, а спрос превышает предложение». ВОЗ вместе с партнерами работает с производителями этих аппаратов, чтобы «приобрести кислородные концентраторы для стран, которые больше всего в них нуждаются». Организация уже приобрела 14 тыс. концентраторов, которые в ближайшие недели будут отправлены в 120 стран. В ближайшие полгода, сообщил глава ВОЗ, потребуются еще 170 тыс. аппаратов на сумму в $100 млн.