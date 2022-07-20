Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредило о «тяжелых» осени и зиме из-за роста случаев COVID-19 на фоне «расслабленности» стран-членов.

Как передает #, об этом сообщает Le Figaro.

«COVID-19 остается неприятной, потенциально смертельной болезнью», — сказал региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге, отметив, что он сам впервые заразился ею две недели назад.

Клюге назвал текущую ситуацию «похожей на прошлое лето», но, как он уточнил, «на этот раз волна COVID-19 движется подводными течениями варианта Omicron», который более заразен.

По его словам, количество случаев COVID-19 в 53 странах, которые охватывает организация (включая несколько в Центральной Азии), за последние шесть недель возросло втрое, «приблизившись к трем миллионам случаев, зарегистрированных на прошлой неделе», что составляет почти половину от общего количества в мире.

За тот же период количество госпитализаций удвоилось, и хотя количество больных в отделениях интенсивной терапии остается «относительно низким», в Европе почти 3000 человек все еще умирают от COVID-19 еженедельно, добавил он.

По данным организации, ожидается, что рост количества случаев COVID-19 продолжится в ближайшие месяцы из-за окончания летних каникул, возобновления работы школ и социального взаимодействия, которые чаще происходят в закрытых местах при понижении температуры.

Региональный директор ВОЗ в Европе предупредил, что в сочетании со «снижением эпиднадзора за вирусами» такой рост указывает на «тяжелую осень и зиму» в европейском регионе.

Клюге подчеркнул, что государства должны «срочно отреагировать» на пробелы в надзоре за пандемией и действовать сейчас во избежание смертей и серьезных сбоев в системах здравоохранения.