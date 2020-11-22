ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в Европе

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро предупредил об опасности третьей волны COVID-19 в Европе в 2021 году, передает Badener Tagblatt.

По словам Набарро, европейским странам не удалось предотвратить вторую волну коронавируса после того, как им удалось взять под контроль первую.

«Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы… теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — считает Набарро.

При этом он призвал европейские власти не прибегать к такой мере, как локдаун, за который приходится платить «высокую цену».

Ситуация с коронавирусом в странах Восточной Азии обстоит лучше из-за «очень четкой коммуникации» между властями и населением, отметил Набарро.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 58 млн заболевших, более 1,3 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 2 млн человек с COVID-19. (gazeta.ru)