ВОЗ предупредила о новых пандемиях

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о новых пандемиях и призвал мир готовиться к борьбе с очередными вызовами. Об этом он заявил в распространенном видеообращении в связи с Международным днем противоэпидемической готовности, передает ТАСС.

По его словам, возникшая в 2020 году пандемия не будет последней, так вспышки вирусов являются жизненной реальностью. «Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен. За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову», — подчеркнул глава ВОЗ. Так, влияние пандемии коронавируса «вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик».

Гебреисус призвал извлечь уроки из случившегося, в частности направлять инвестиции на предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь. Также он счел необходимым учитывать критически важное взаимодействие между людьми и животными, а также угрозы, связанные с изменением климата — так как текущая пандемия показала тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты.

Ранее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 миллионов.