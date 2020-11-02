ВОЗ получила документы о выходе США из организации

США официально уведомили ВОЗ о выходе из состава членов организации, рассказал начальник отдела МИД России по вопросам оперативной деятельности ООН и содействия международному развитию Григорий Устинов.

«Соединенные Штаты Америки объявили о своем выходе (из ВОЗ – Прим. ред.), там необходимо соблюсти определенные процедуры. Тем не менее, это объявлено, и соответствующие ноты и документы секретариатом ВОЗ получены», — сказал он на форуме «Сообщество».

Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация «отказалась проводить требуемые реформы». По его словам, Соединенные Штаты «перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения». Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая. В госдепартаменте заявили, что США покинут ВОЗ в июле 2021 года.(РИА Новости)
| 2020-11-02T16:58:10+04:00 2 ноября 2020, 19:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss